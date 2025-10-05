III Игры СНГ: Еще два азербайджанских фехтовальщика обеспечили себе бронзу

Азербайджанские фехтовальщицы обеспечили себе бронзовые медали на III Играх СНГ.

Как сообщает сотрудник Report из Гянджи, Валентина Зейналова и Зарифа Гусейнова добились вышли в полуфинал.

Отметим, что они соревнуются в фехтовании на саблях.