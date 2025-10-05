Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    III Игры СНГ: Еще два азербайджанских фехтовальщика обеспечили себе бронзу

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2025
    • 13:28
    III Игры СНГ: Еще два азербайджанских фехтовальщика обеспечили себе бронзу

    Азербайджанские фехтовальщицы обеспечили себе бронзовые медали на III Играх СНГ.

    Как сообщает сотрудник Report из Гянджи, Валентина Зейналова и Зарифа Гусейнова добились вышли в полуфинал.

    Отметим, что они соревнуются в фехтовании на саблях.

    III Игры СНГ фехтование
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha iki qılıncoynadanı bürünc medalı təmin edibər

    Последние новости

    14:07

    Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами

    Другие страны
    14:01

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    14:00
    Фото

    III Игры СНГ: В Ханкенди завершились соревнования по стрельбе из лука

    Индивидуальные
    13:40

    III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 обыграла Казахстан

    Командные
    13:39

    Кобахидзе: Грузия сохранит "режим односторонней дружбы" с Молдовой

    В регионе
    13:36

    Путин: Поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения РФ и США

    В регионе
    13:33
    Фото

    Президент Федерации гребли РФ: III Игры СНГ организованы на высоком уровне

    Индивидуальные
    13:28

    III Игры СНГ: Еще два азербайджанских фехтовальщика обеспечили себе бронзу

    Индивидуальные
    13:23

    Аэропорт Гонконга задерживает и отменяет более 100 рейсов из-за тайфуна "Матмо"

    Другие страны
    Лента новостей