III Игры СНГ: Еще два азербайджанских фехтовальщика обеспечили себе бронзу
Индивидуальные
- 05 октября, 2025
- 13:28
Азербайджанские фехтовальщицы обеспечили себе бронзовые медали на III Играх СНГ.
Как сообщает сотрудник Report из Гянджи, Валентина Зейналова и Зарифа Гусейнова добились вышли в полуфинал.
Отметим, что они соревнуются в фехтовании на саблях.
