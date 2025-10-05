III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha iki qılıncoynadanı bürünc medalı təmin edibər
Fərdi
- 05 oktyabr, 2025
- 13:23
Azərbaycanın daha iki qılıncoynadanı III MDB Oyunlarında bürünc medalı özləri üçün təmin ediblər.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Valentina Zeynalova və Zərifə Hüseynova yarımfinala yüksəlməklə bu uğura imza atıblar.
Qeyd edək ki, onlar qılıncoynatmanın sablya növündə mübarizə aparırlar.
