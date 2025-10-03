Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 03 октября, 2025
    • 15:05
    III Игры СНГ: Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовую медаль

    Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, Асельджан Махсудова и Шафига Гумбатова заняли третье место в синхронных соревнованиях с 45.900 баллами.

    Беларусь (51.540 балла) заняла первое место, а Россия (49.970 баллов) - второе место.

