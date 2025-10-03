III Игры СНГ: Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовую медаль
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 15:05
Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, Асельджан Махсудова и Шафига Гумбатова заняли третье место в синхронных соревнованиях с 45.900 баллами.
Беларусь (51.540 балла) заняла первое место, а Россия (49.970 баллов) - второе место.
