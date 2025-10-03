III MDB Oyunları: Azərbaycan batut gimnastikasında daha bir bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 15:32
Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medal qazanıb.
"Report" un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov sinxron proqramda 50.840 xalla üçüncü yeri tutublar.
Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Selcan Mahsudova və Şəfiqə Hümbətova sinxron yarışda 45.900 xalla üçüncü olub.
Belarus (51.540 xal) birinci, Rusiya (49.970 xal) ikinci yeri tutub.
Qeyd edək ki, batut gimnastikası yarışlarına bu gün yekun vurulacaq.
