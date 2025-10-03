İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycan batut gimnastikasında daha bir bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB

    03 oktyabr, 2025
    • 15:32
    III MDB Oyunları: Azərbaycan batut gimnastikasında daha bir bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB

    Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medal qazanıb.

    "Report" un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov sinxron proqramda 50.840 xalla üçüncü yeri tutublar.

    Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Selcan Mahsudova və Şəfiqə Hümbətova sinxron yarışda 45.900 xalla üçüncü olub.

    Belarus (51.540 xal) birinci, Rusiya (49.970 xal) ikinci yeri tutub.

    Qeyd edək ki, batut gimnastikası yarışlarına bu gün yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları batut gimnastikası Azərbaycan medal
    Foto
    III Игры СНГ: Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовую медаль
    Foto
    3rd CIS Games: Azerbaijani gymnasts win bronze medal

