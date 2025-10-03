Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 03 октября, 2025
    • 13:10
    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский гимнаст Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в индивидуальных соревнованиях среди юношей спортсмен превзошел всех своих соперников.

    Отметим, что индивидуальные соревнования по прыжкам на батуте завершатся сегодня.

    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте среди девушек в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, спортсменка набрала 56.040 баллов.

    Белорусская спортсменка Лана Лебедева (57.710 баллов) завоевала золото, а россиянка Анжела Бладчева (57.660 баллов) заняла второе место.

    Отметим, что индивидуальные соревнования по прыжкам на батуте завершатся сегодня.

    гимнастика золотая медаль III Игры СНГ
    Azərbaycan gimnastı qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB
    Azerbaijani gymnast claims bronze at 3rd CIS Games

    Последние новости

    13:16
    Фото

    Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"

    Медиа
    13:10
    Фото

    Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

    Внешняя политика
    13:10

    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    13:08

    В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

    Бизнес
    13:05

    В Азербайджане предлагается разработать карты конкуренции

    Бизнес
    13:03

    Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА

    Другие страны
    12:54

    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

    В регионе
    12:54
    Фото
    Видео

    Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

    Промышленность
    12:54

    Эрсин Татар посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей