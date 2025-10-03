III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 13:10
Азербайджанский гимнаст Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в индивидуальных соревнованиях среди юношей спортсмен превзошел всех своих соперников.
Отметим, что индивидуальные соревнования по прыжкам на батуте завершатся сегодня.
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте среди девушек в рамках III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, спортсменка набрала 56.040 баллов.
Белорусская спортсменка Лана Лебедева (57.710 баллов) завоевала золото, а россиянка Анжела Бладчева (57.660 баллов) заняла второе место.
Отметим, что индивидуальные соревнования по прыжкам на батуте завершатся сегодня.
