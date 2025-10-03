III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский гимнаст Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в индивидуальных соревнованиях среди юношей спортсмен превзошел всех своих соперников.

Отметим, что индивидуальные соревнования по прыжкам на батуте завершатся сегодня.

12:37

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте среди девушек в рамках III Игр СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, спортсменка набрала 56.040 баллов.

Белорусская спортсменка Лана Лебедева (57.710 баллов) завоевала золото, а россиянка Анжела Бладчева (57.660 баллов) заняла второе место.

Отметим, что индивидуальные соревнования по прыжкам на батуте завершатся сегодня.