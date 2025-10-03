Azərbaycan gimnastı qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:56
    Azərbaycan gimnastı Maqsud Mahsudov III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, idmançı oğlanların fərdi yarışında bütün rəqiblərini üstələyib.

    Qeyd edək ki, batut gimnastikasında fərdi yarışlara bu gün yekun vurulacaq.

    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən batut gimnastikası üzrə qızların fərdi yarışında bürünc medal qazanıb.

    "Report un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı 56.040 xal toplayıb.

    Belarusluı Lana Lebedeva (57.710 xal) qızıl, rusiyalı Anjela Bladçeva (57.660 xal) isə ikinci olub.

    Qeyd edək ki, batut gimnastikasında fərdi yarışlara bu gün yekun vurulacaq.

