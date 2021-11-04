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Азербайджанский борец: Рад, что стал дважды чемпионом мира

Азербайджанский борец: Рад, что стал дважды чемпионом мира 10:10
Индивидуальные
4 ноября 2021 г. 10:49
Азербайджанский борец: Рад, что стал дважды чемпионом мира

На официальном сайте UWW (Объединённый мир борьбы) вышла статья об азербайджанском борце греко-римского стиля Хасрате Джафарове, завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира U-23 в Белграде (Сербия).

Как передает Report, в статье говорится, что молодой спортсмен, который родился в Геранбойском районе, пошел по пути брата, выбрав борьбу.

После 10 лет упорных тренировок Хасрат в течении трех месяцев дважды завоевал титул чемпиона мира. Он завоевал золотые медали в августе в российском городе Уфа и в Белграде.

На мундиале U-23 в Белграде, выступающий в весовой категории 67 кг Джафаров, оказался сильнее чемпионата Азии казаха Султана Ассетули, серебряного призера чемпионата Европы U-23 турка Кадира Кемала и чемпиона Азии среди молодежи иранца Мохаммеда Резаи.

"Рад, что стал дважды чемпионом мира. Буду тренироваться усерднее, чтобы показать хорошие результаты во взрослой категории. Каждая медаль - это большая ответственность", - отметил азербайджанский спортсмен.

Напомним, что 5 октября 19-летний Хасрат Джафаров (67 кг) выиграл финальный поединок у иранского борца Мохаммеда Джавада Резаи (3:2) и стал чемпионом мира.

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Версия на азербайджанском языке Həsrət Cəfərov: "Hər bir medal böyük məsuliyyət gətirir"

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