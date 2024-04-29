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Азербайджанские атлеты завоевали очередные медали в Турции

Азербайджанские атлеты завоевали очередные медали в Турции Члены сборной Азербайджана по атлетике продолжили успешные выступления на соревнованиях Olimpik deneme (Олимпийские испытания) в турецкой Анталье.
Индивидуальные
29 апреля 2024 г. 11:44
Азербайджанские атлеты завоевали очередные медали в Турции

Члены сборной Азербайджана по атлетике продолжили успешные выступления на соревнованиях Olimpik deneme (Олимпийские испытания) в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, во второй день отборочных соревнований на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже Алхам Нагиев оставил позади всех конкурентов и финишировал первым в забеге на 200 метров.

В соревнованиях среди женщин Ламия Велиева завоевала титул победительницы забега как самая быстрая на дистанции 200 метров, а Фарида Рзаева заняла 3 место.

Рустам Мамедов стал вторым в соревнованиях по тройному прыжку.

Тогрул Шахтатинский показал самые высокие результаты в метании диска и толкании ядра в категории U-16, завоевав золотые медали в обоих видах.

В первый день турнира члены команды также завоевали различные награды.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan atletləri Türkiyədə növbəti medalları qazanıblar

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