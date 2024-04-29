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Азербайджанские тхэквондисты завоевали 12 медалей на Кубке президента в Таллине

Азербайджанские тхэквондисты завоевали 12 медалей на Кубке президента в Таллине Азербайджанские тхэквондисты завершили Кубок президента в столице Эстонии Таллине с 12 медалями.
Индивидуальные
29 апреля 2024 г. 11:06
Азербайджанские тхэквондисты завоевали 12 медалей на Кубке президента в Таллине

Азербайджанские тхэквондисты завершили Кубок президента в столице Эстонии Таллине с 12 медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо Азербайджана, в последний день соревнований национальная молодежная сборная завоевала 5 медалей.

В команде первое место заняла победившая всех соперников Гюлю Заманлы (42 кг). Мухаммад Гасанлы (48 кг), проигравший лишь в финале, завоевал серебряную медаль. Третье место заняли Сеидханым Мамедова (49 кг), Мехти Будаглы (45 кг) и Зия Гасанлы (55 кг).

Азербайджанская сборная, ранее получившая 1 серебряную награду в соревнованиях малолетних спортсменов, в юношеских соревнованиях завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В итоге, общее число медалей азербайджанских тхэквондистов на Кубке президента достигло 12.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan taekvondoçuları Prezident Kubokunu 12 medalla başa vurublar

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