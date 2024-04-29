Генсек Федерации: Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду

Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду.
Об этом Report заявил генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Фархад Алиев, говоря о завоевании членом сборной Азербайджана Дианой Дымченко лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.
Комментируя выступление нашей спортсменки на Европейской олимпийской квалификационной регате в Сегеде (Венгрия), Ф. Алиев отметил, что это была очень сложная гонка: "Но наша спортсменка получила лицензию. Эти соревнования были важны для нас".