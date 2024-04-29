Генсек Федерации: Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду

Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду.

Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Фархад Алиев, говоря о завоевании членом сборной Азербайджана Дианой Дымченко лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Комментируя выступление нашей спортсменки на Европейской олимпийской квалификационной регате в Сегеде (Венгрия), Ф. Алиев отметил, что это была очень сложная гонка: "Но наша спортсменка получила лицензию. Эти соревнования были важны для нас".