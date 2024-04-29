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Генсек Федерации: Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду

Генсек Федерации: Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду.
Индивидуальные
29 апреля 2024 г. 12:14
Генсек Федерации: Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду

Для нас было очень важно выиграть лицензию на Олимпиаду.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Фархад Алиев, говоря о завоевании членом сборной Азербайджана Дианой Дымченко лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Комментируя выступление нашей спортсменки на Европейской олимпийской квалификационной регате в Сегеде (Венгрия), Ф. Алиев отметил, что это была очень сложная гонка: "Но наша спортсменка получила лицензию. Эти соревнования были важны для нас".

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Версия на азербайджанском языке AKAF-ın baş katibi: Olimpiadaya lisenziya qazanmaq bizim üçün çox vacib idi

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