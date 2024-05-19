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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи Формулы-1

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи Формулы-1 Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи - седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Индивидуальные
19 мая 2024 г. 19:07
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи Формулы-1

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи - седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, соревнования проходят в Имоле.

Второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Третьим стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

Этап "Формулы-1" на трассе в Имоле проводился с 1980 по 2006 год (первая гонка прошла в рамках Гран-при Италии, последующие - Гран-при Сан-Марино). В 2020 году этап был включен в календарь из-за отказа ряда стран проводить Гран-при в условиях коронавируса, после чего так и остался в нем - контракт на проведение Гран-при был продлен до 2025 года. В прошлом сезоне этап не состоялся из-за плохих погодных условий.

Ферстаппен сохраняет первое место в личном зачете с 161 очком. Второе место занимает Леклер (113 очков), третьим идет мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес (107). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" (268), в первую тройку также входят "Феррари" (212) и "Макларен" (154).

Следующий этап чемпионата мира пройдет в Монако с 24 по 26 мая.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1” üzrə Emiliya-Romanya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

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