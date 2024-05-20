Еще один азербайджанский параатлет завоевал титул чемпиона мира в Японии

Азербайджанский параатлет Саид Наджафзаде завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в японском городе Кобе.

Как сообщает Report, спортсмен победил в категории T12 в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 7,30 метра.

Наджафзаде будучи чемпионом Европы впервые завоевал золотую медаль на чемпионате мира. На соревнованиях в Париже в прошлом году спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что два дня назад параатлет Ламия Велиева завоевала первую золотую медаль для сборной в беге на 100 метров.