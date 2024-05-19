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Старт азербайджанских дзюдоистов на чемпионате мира оказался неудачным

Старт азербайджанских дзюдоистов на чемпионате мира оказался неудачным Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартовал чемпионат мира по дзюдо.
Индивидуальные
19 мая 2024 г. 17:24
Старт азербайджанских дзюдоистов на чемпионате мира оказался неудачным

Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартовал чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами вышли три азербайджанских спортсмена.

За медали турнира среди мужчин под руководством главного тренера Рихарда Траутмана боролись Балабей Агаев и Туран Байрамов, а также Лейла Алиева (48 кг) в женских соревнованиях.

Старт членов сборной оказался неудачным, все трое спортсменов завершили турнир без медалей.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана на мировое первенство отправились 11 спортсменов, включая двух дзюдоисток (восемь весовых категорий).

Чемпионат мира проходит с 19 по 24 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında mübarizəyə start veriblər

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