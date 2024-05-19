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Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на чемпионате мира Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартует чемпионат мира по дзюдо.
Индивидуальные
19 мая 2024 г. 09:18
Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на чемпионате мира

Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартует чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

За медали турнира среди мужчин под руководством главного тренера Рихарда Траутмана будут бороться Балабей Агаев и Туран Байрамов (оба 60 кг). Среди женщин в весовой категории 48 кг страну будет представлять Лейла Алиева.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана на мировое первенство отправились 11 спортсменов, включая двух дзюдоисток (восемь весовых категорий).

Чемпионат мира пройдет с 19 по 24 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

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