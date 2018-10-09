Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поднялся с восьмого на второе место в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.

Как сообщает Report, 30-летний Нурмагомедов на турнире UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе, одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор опустился в рейтинге со второго места на восьмое. Первое место по-прежнему занимает чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Дэниэл Кормье, третьим идет Ти Джей Диллашоу, являющийся обладателем чемпионского пояса организации в легчайшем весе.