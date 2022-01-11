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Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1

Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1 "Формула-1" сообщила о лучших гонках 2021 года по версии пользователей официального сайта серии.
Индивидуальные
11 января 2022 г. 11:37
Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1

"Формула-1" сообщила о лучших гонках 2021 года по версии пользователей официального сайта серии.

Как сообщает Report, болельщики признали Гран-при Италии лучшей гонкой 2021 года.

За этап в Монце проголосовали 19 процентов от 52 000 респондентов. Гонку выиграл пилот "Макларена" Даниэль Риккардо.

Второе место в рейтинге занял решающий этап – Гран-при Абу-Даби (16% голосов), третье – Гран-при Сан-Паулу (10%), четвертое – Гран-при Азербайджана (8%) и пятое – Гран-при Венгрии (7%).

Гран-при Азербайджана состоялось 4-6 июня, гонку выиграл пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

Гонка Формулы-1 в Азербайджане в этом году пройдет 10-12 июня.

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Версия на английском языке Azerbaijani Grand Prix - one of best of season
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran-prisi mövsümün ən yaxşılarından hesab edilib

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