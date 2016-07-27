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    Генсек ООН провозгласил олимпийское перемирие

    Пан Ги Мун призвал всех в мире сложить оружие на время Игр в Рио-де-Жанейро

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провозгласил олимпийское перемирие и призвал всех в мире сложить оружие на время Игр в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    "Международный олимпийский комитет и ООН вместе работают ради гармонии и мира. В этом духе мы провозглашаем олимпийское перемирие и призываем все враждующие стороны сложить оружие и отодвинуть в сторону все разногласия  на время Игр", - говорится в послании Пан Ги Муна. 

    Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.

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