Генсек ООН провозгласил олимпийское перемирие

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провозгласил олимпийское перемирие и призвал всех в мире сложить оружие на время Игр в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

"Международный олимпийский комитет и ООН вместе работают ради гармонии и мира. В этом духе мы провозглашаем олимпийское перемирие и призываем все враждующие стороны сложить оружие и отодвинуть в сторону все разногласия на время Игр", - говорится в послании Пан Ги Муна.

Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.