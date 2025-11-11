Фуркан Сайлан: Долгое время я готовился к чемпионату в Гяндже

Турецкий гимнаст Фуркан Сайлан поделился историей своей подготовки к чемпионату Европы по аэробной гимнастике среди молодежи и спортсменов до 15 лет, который в эти дни проходит в Гяндже.

Как сообщает западное бюро "Report", молодой атлет, гимнаст, завоевавший золотую медаль в программе трио на континентальном первенстве, не скрывал эмоций от достигнутого результата.

"Безмерно рад, что наши усилия увенчались именно тем успехом, к которому мы так стремились. Поздравляю и своих товарищей по команде с этим достижением. Благодарим наших тренеров и членов семьи, которые нас поддерживали. Долгое время я готовился к соревнованиям в Гяндже", - сказал спортсмен.

Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 380 гимнастов из 20 стран.