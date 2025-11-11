Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Фуркан Сайлан: Долгое время я готовился к чемпионату в Гяндже

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2025
    • 16:06
    Фуркан Сайлан: Долгое время я готовился к чемпионату в Гяндже

    Турецкий гимнаст Фуркан Сайлан поделился историей своей подготовки к чемпионату Европы по аэробной гимнастике среди молодежи и спортсменов до 15 лет, который в эти дни проходит в Гяндже.

    Как сообщает западное бюро "Report", молодой атлет, гимнаст, завоевавший золотую медаль в программе трио на континентальном первенстве, не скрывал эмоций от достигнутого результата.

    "Безмерно рад, что наши усилия увенчались именно тем успехом, к которому мы так стремились. Поздравляю и своих товарищей по команде с этим достижением. Благодарим наших тренеров и членов семьи, которые нас поддерживали. Долгое время я готовился к соревнованиям в Гяндже", - сказал спортсмен.

    Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 380 гимнастов из 20 стран.

    Турция гимнастика чемпионат Европы спортсмен
    Türkiyəli gimnast: "Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım"

    Последние новости

    16:16

    Экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок - 2352 года

    В регионе
    16:06

    Фуркан Сайлан: Долгое время я готовился к чемпионату в Гяндже

    Индивидуальные
    15:59

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по сумме уплаченного (сэкономленного) налога на прибыль (2024)

    Финансы
    15:45

    В Баку произошел пожар в квартире, есть погибший

    Происшествия
    15:32

    В Берлине в результате поджога и взрыва повреждены две крупные больницы

    Другие страны
    15:30

    В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погибли

    В регионе
    15:23

    Зангезурский коридор откроет новые возможности для экономики Кавказа и Центральной Азии - МНЕНИЕ

    Инфраструктура
    15:11

    Король Испании начал первый за 18 лет госвизит в Китай

    Другие страны
    15:01

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по прибыли (убытку) до налогообложения (2024)

    Финансы
    Лента новостей