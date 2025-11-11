İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Türkiyəli gimnast: "Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım"

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2025
    • 15:45
    Türkiyəli gimnast: Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım

    Türkiyəli gimnast Furkan Saylan Gəncədə keçirilən gənclər və 15 yaşadək aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına uzun müddət hazırlaşıb.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında adıçəkilən idmançı özü deyib.

    Qitə birinciliyinin üçlük proqramı üzrə yarışda qızıl medal qazanan gimnast nəticəyə görə xoşbəxt olduğunu bildirib:

    "Avropa çempionatına hazırlıq dönəmində müəyyən çətinlik yaşadıq. Şükürlər olsun ki, sonda nəticə istədiyimiz kimi oldu. Komanda yoldaşlarımı da təbrik edirəm. Bizə dəstək olan məşqçilərimizə və ailə üzvlərimizə təşəkkür edirik. Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım".

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatında ümumilikdə 20 ölkədən, 380 gimnast iştirak edir.

    Фуркан Сайлан: Долгое время я готовился к чемпионату в Гяндже

