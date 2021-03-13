"Формула 1": Болид Феттеля вышел из строя на тестовом заезде

Гран-при Азербайджана состоится 4-6 июня

Болид "Астон Мартин" вышел из строя во второй день предсезонных тестов чемпионата мира "Формулы 1".

Как передает Report, пилот Себастьян Феттель смог проехать всего шесть кругов.

Немецкий пилот не смог продолжить заезд из-за технических проблем. На болиде "Астон Мартин" проявились неисправности коробки передач.

В первый день тестов, 12 марта, с подобными проблемами столкнулся пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

"Формула 1" стартует в сезоне 2021 года 26-28 марта с Гран-при в Бахрейне. Гран-при Азербайджана состоится 4-6 июня.