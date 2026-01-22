Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство Report

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Федерация каратэ Азербайджана (ФКА) наградила Информационное агентство Report.

    Почетный диплом был вручен Report за поддержку в освещении спортивных мероприятий федерации, пропаганду и продвижение каратэ.

    Награду сотруднику спортивного отдела агентства Сабухи Гасанову вручил президент федерации Ульви Гулиев.

    На мероприятии были награждены представители медиа, спортсмены, спортивные организации и клубы по различным видам каратэ, функционирующие под эгидой ФКА.

