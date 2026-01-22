Azərbaycan Karate Federasiyası "Report"u mükafatlandırıb
- 22 yanvar, 2026
- 17:15
Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) "Report" İnformasiya Agentliyini mükafatlandırıb.
Fəxri diplom "Report"a AKF-nin idman tədbirlərinin işıqlandırılması, karatenin təbliği və təşviqi sahəsində göstərdiyi dəstəyə görə verilib.
Mükafatı "Report" İnformasiya Agentliyinin İdman şöbəsinin əməkdaşı Səbuhi Həsənova qurumun prezidenti Ülvi Quliyev təqdim edib.
Tədbirdə media nümayəndələri, idmançılar, AKF-nin nəzdində olan karate növləri üzrə idman qurumları və klublar təltif olunub.
