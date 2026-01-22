İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan Karate Federasiyası "Report"u mükafatlandırıb

    Fərdi
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:15
    Azərbaycan Karate Federasiyası Reportu mükafatlandırıb

    Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) "Report" İnformasiya Agentliyini mükafatlandırıb.

    Fəxri diplom "Report"a AKF-nin idman tədbirlərinin işıqlandırılması, karatenin təbliği və təşviqi sahəsində göstərdiyi dəstəyə görə verilib.

    Mükafatı "Report" İnformasiya Agentliyinin İdman şöbəsinin əməkdaşı Səbuhi Həsənova qurumun prezidenti Ülvi Quliyev təqdim edib.

    Tədbirdə media nümayəndələri, idmançılar, AKF-nin nəzdində olan karate növləri üzrə idman qurumları və klublar təltif olunub.

    Azərbaycan Karate Federasiyası Ülvi Quliyev mükafatlandırılıb idman şöbəsi
    Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство Report

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:33
    Foto

    Bakıda "Cüdo məktəblərdə" layihəsinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti