    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Quba"nı məğlub edib

    Komanda
    • 30 yanvar, 2026
    • 21:08
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Naxçıvan Qubanı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunun matçında "Quba" ilə qarşılaşan "Naxçıvan" 82:70 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan "Lənkəran" - "Ordu" qarşılaşması qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 103:63.

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.

    komanda Azərbaycan Basketbol Liqası XV tur "Lənkəran" klubu

