Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца

На Национальной гимнастической арене в Баку прошел Европейский олимпийский отборочный турнир по борьбе.

Федерация борьбы Азербайджана сделала официальное заявление в связи с обвинениями итальянского борца Франка Чамизо о том, что ему якобы предлагали взятку за то, чтобы он проиграл азербайджанскому спортсмену Турану Байрамову.

Report представляет текст данного заявления:

"5-7 апреля на Национальной гимнастической арене в Баку прошел Европейский олимпийский отборочный турнир по борьбе. Подобное соревнование впервые проходило в Баку. Стоит отметить, что гимнастическая арена впервые принимала соревнования по борьбе.

Несмотря на это, организация соревнований, проведенных Федерацией борьбы Азербайджана при поддержке других спортивных организаций и государственных структур, получила высокую оценку.

Неслучайно президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович в своем благодарственном письме в адрес нашей федерации, отметив высокий уровень организации мероприятия, подчеркнул, что сотрудники, медицинский персонал и волонтеры подошли к своей работе с максимальным вниманием. Президент UWW выразил уверенность, что в будущем Азербайджан снова станет местом проведения престижных соревнований по борьбе.

Олимпийский лицензионный турнир вызвал большой интерес у СМИ. Наряду с местными журналистами нашу страну посетили представители зарубежной прессы, освещавшие соревнования в прямом эфире. Для освещения турнира зарегистрировались более 100 представителей СМИ.

Соревнование также вызвало большой интерес среди болельщиков. Особенно в последний день соревнований, когда на Национальной гимнастической арене был аншлаг. Это - яркий показатель любви к борьбе в нашей стране.

В рамках соревнований 36 спортсменов в трех видах борьбы завоевали лицензии на Олимпийские игры-2024 в Париже. Азербайджан завоевал 5 лицензий на Олимпийские игры по вольной борьбе в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 125 кг. Нейтральные спортсмены (Россия и Беларусь) получили в общем 13 лицензий, Турция - 3, Грузия, Украина и Германия - по 2, Венгрия, Польша, Сербия, Болгария, Молдова, Финляндия, Франция, Литва и Румыния - по 1.

В полуфинале соревнований в весовой категории 74 кг Туран Байрамов завоевал олимпийскую лицензию, победив итальянца Фрэнка Чамизо. Не смирившись с поражением, Чамизо выдвинул серьезное обвинение: без каких-либо доказательств он стал утверждать, что за поражение в матче ему якобы предлагали взятку в размере 300 тысяч долларов США.

Важно отметить, что Объединенный мир борьбы (UWW) уже начал расследование судейства данного поединка, и ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни. В соответствии с принципом "Duty to report", Чамизо обязан был немедленно зафиксировать в протоколе протеста факт предложения взятки. Теперь ему необходимо либо доказать свое утверждение, либо заявить о его необоснованность".