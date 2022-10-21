Фарид Гаибов: Верю, что в будущих соревнованиях стран-участниц будет больше

"Верю, что в будущих соревнованиях количество стран-участниц будет больше".

"Верю, что в будущих соревнованиях количество стран-участниц будет больше".

Об этом Report сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на официальной церемонии открытия Мингячевирской регаты по гребле.

Министр отметил, что в мае на освобожденных от оккупации территориях прошло первое международное соревнование: "Спустя пять месяцев в Суговушане вновь проводим соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Тогда в турнире участвовали пять стран, сейчас их 13".

Министр добавил, что увеличение количества стран-участниц приводит к развитию: "Это соревнование уже включено в международный календарь".

Ф.Гаибов отметил, что имеются планы по проведению очередных спортивных соревнований на деоккупированных территориях.