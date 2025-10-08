Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Индивидуальные
    • 08 октября, 2025
    • 21:18
    Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ

    Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в своем комментарии для нового телевизионного проекта Baku TV под названием "Оставайся в спорте".

    "Конечно, участие в этих соревнованиях - большой опыт для наших спортсменов. Они увидят пользу от этого в предстоящих турнирах. Результаты оказались выше, чем в предыдущих двух аналогичных соревнованиях. Поздравляю наших спортсменов с достигнутыми успехами и желаю дальнейших побед", - подчеркнул министр.

    Отметим, что сборная Азербайджана завершила III Игры СНГ на втором месте со 184 медалями (33 золотые, 56 серебряных, 95 бронзовых).

    Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndirib

