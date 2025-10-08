Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 08 октября, 2025
- 21:18
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ.
Как сообщает Report, об этом он заявил в своем комментарии для нового телевизионного проекта Baku TV под названием "Оставайся в спорте".
"Конечно, участие в этих соревнованиях - большой опыт для наших спортсменов. Они увидят пользу от этого в предстоящих турнирах. Результаты оказались выше, чем в предыдущих двух аналогичных соревнованиях. Поздравляю наших спортсменов с достигнутыми успехами и желаю дальнейших побед", - подчеркнул министр.
Отметим, что сборная Азербайджана завершила III Игры СНГ на втором месте со 184 медалями (33 золотые, 56 серебряных, 95 бронзовых).
