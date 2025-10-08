İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndirib

    Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndirib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "Baku TV"nin "İDMANDA QAL" adlı yeni televiziya layihəsinə açıqlamasında deyib.

    "Əlbəttə, bu yarışda çıxış etmək idmançılarımız üçün böyük təcrübədir. Onlar bunun faydasını gələcək yarışlarda görəcəklər. Nəticələr əvvəlki iki analoji turnirlərdə qazanılandan daha yüksəkdir. Bu münasibətlə idmançılarımızı təbrik edirəm və onlara növbəti yarışlarda uğurlar arzu edirəm", - deyə nazir vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarını 184 (33 qızıl, 56 gümüş, 95 bürünc) medalla ikinci pillədə başa vurub

    III MDB Oyunları Fərid Qayıbov
    Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ

