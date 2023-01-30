Фарид Гаибов встретился с завоевавшими медали спортсменами

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в этом месяце медали на международных турнирах.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в этом месяце медали на международных турнирах.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поздравил спортсменов с завоеванием первых медалей в этом году и пожелал им новых побед.

В рамках встречи выступили спортсмены, успешно представившие страну в соревнованиях по стендовой стрельбе, сумо и боксу. Тренеры национальных команд по этим видам спорта рассказали о процессе тренировок спортсменов, участии в соревнованиях и подготовке к предстоящим турнирам.

Во встрече также приняла участие заместитель министра Мариана Васильева.