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Фарид Гаибов встретился с завоевавшими медали спортсменами

Фарид Гаибов встретился с завоевавшими медали спортсменами Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в этом месяце медали на международных турнирах.
Индивидуальные
30 января 2023 г. 16:03
Фарид Гаибов встретился с завоевавшими медали спортсменами

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в этом месяце медали на международных турнирах.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поздравил спортсменов с завоеванием первых медалей в этом году и пожелал им новых побед.

В рамках встречи выступили спортсмены, успешно представившие страну в соревнованиях по стендовой стрельбе, сумо и боксу. Тренеры национальных команд по этим видам спорта рассказали о процессе тренировок спортсменов, участии в соревнованиях и подготовке к предстоящим турнирам.

Во встрече также приняла участие заместитель министра Мариана Васильева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov medal qazanmış idmançılarla görüşüb

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