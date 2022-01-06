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Фарид Гаибов встретился с Забитом Самедовым

Фарид Гаибов встретился с Забитом Самедовым Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.
Индивидуальные
6 января 2022 г. 16:44
Фарид Гаибов встретился с Забитом Самедовым

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства, он поинтересовался созданными здесь условиями и осмотрел фитнес-зал.

Наблюдавший за тренировками в бойцовском клубе “Забит Самедов” в комплексе, Ф. Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, поинтересовался процессом подготовки.

Забит Самедов проинформировал о деятельности возглавляемого им клуба. Фарид Гаибов поинтересовался подготовкой спортсменов к международным соревнованиям и дал рекомендации по совместной деятельности клубов ММА.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, начальник отдела спорта Эльнур Мамедов и главный советник сектора подготовки кадров Рамиль Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Zabit Səmədovla görüşüb

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