Фарид Гаибов встретился с представителями федераций

Состоялась очередная встреча с представителями национальных федераций по олимпийским видам спорта.

Состоялась очередная встреча с представителями национальных федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, на совещании в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта министр Фарид Гаибов рассказал о проделанной за последнее время работе и планах на будущее, проинформировал о целях встречи.

Согласно повестке дня, были обсуждены подготовка к V играм Исламской солидарности, приобретение прав на телевизионное вещание чемпионатов Европы и мира, создание дисциплинарных и апелляционных комитетов, составление федерациями отчетов о работе, проделанной за первые 6 месяцев 2022 года, подготовка планов развития по направлениям, лицензирование спортсменов, тренеров, судей и врачей, обсуждение рейтинговых таблиц спортсменов, подготовка технического регламента о правилах проведения соревнований в стране, развитие спортивного туризма, система регистрации мероприятий и соревнований и др., а также выслушаны предложения представителей федераций.