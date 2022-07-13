О нас

Фарид Гаибов встретился с представителями федераций

Фарид Гаибов встретился с представителями федераций Состоялась очередная встреча с представителями национальных федераций по олимпийским видам спорта.
Индивидуальные
13 июля 2022 г. 12:51
Фарид Гаибов встретился с представителями федераций

Состоялась очередная встреча с представителями национальных федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, на совещании в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта министр Фарид Гаибов рассказал о проделанной за последнее время работе и планах на будущее, проинформировал о целях встречи.

Согласно повестке дня, были обсуждены подготовка к V играм Исламской солидарности, приобретение прав на телевизионное вещание чемпионатов Европы и мира, создание дисциплинарных и апелляционных комитетов, составление федерациями отчетов о работе, проделанной за первые 6 месяцев 2022 года, подготовка планов развития по направлениям, лицензирование спортсменов, тренеров, судей и врачей, обсуждение рейтинговых таблиц спортсменов, подготовка технического регламента о правилах проведения соревнований в стране, развитие спортивного туризма, система регистрации мероприятий и соревнований и др., а также выслушаны предложения представителей федераций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov federasiya nümayəndələri ilə görüşüb

Самое важное

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi