Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.

Об этом Report сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.

Согласно информации, министр молодежи и спорта был переизбран президентом организации большинством голосов на Европейском гимнастическом конгрессе, состоявшемся в Чехии.

Следует отметить, что Фарид Гаибов впервые был избран президентом данной организации в 2017 году и занял эту должность в 2018 году.