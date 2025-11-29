Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики
Индивидуальные
- 29 ноября, 2025
- 13:43
Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.
Об этом Report сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.
Согласно информации, министр молодежи и спорта был переизбран президентом организации большинством голосов на Европейском гимнастическом конгрессе, состоявшемся в Чехии.
Следует отметить, что Фарид Гаибов впервые был избран президентом данной организации в 2017 году и занял эту должность в 2018 году.
