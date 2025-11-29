Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики

    Индивидуальные
    • 29 ноября, 2025
    • 13:43
    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики

    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.

    Об этом Report сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.

    Согласно информации, министр молодежи и спорта был переизбран президентом организации большинством голосов на Европейском гимнастическом конгрессе, состоявшемся в Чехии.

    Следует отметить, что Фарид Гаибов впервые был избран президентом данной организации в 2017 году и занял эту должность в 2018 году.

    Фарид Гаибов гимнастика Федерация гимнастики Азербайджана
    Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib
    Azerbaijan's minister of youth and sports re-elected as president of European Gymnastics
    Elvis

    Последние новости

    14:34

    AZAL прокомментировал возможные задержки самолетов Airbus

    Инфраструктура
    14:27

    Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров

    Другие страны
    14:06

    Команда Гурбана Гурбанова обошла по доходам клубы из Бельгии, Кипра и Казахстана

    Футбол
    13:59

    Расходы госбюджета Грузии на 2026 год прогнозируются в размере $13,5 млрд - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    13:53
    Фото

    В Лачыне организована экскурсия для иностранных гостей из СНГ

    Культура
    13:43

    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики

    Индивидуальные
    13:39
    Фото

    МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропорту

    Внутренняя политика
    13:33

    Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должности

    Другие страны
    13:26

    Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов

    В регионе
    Лента новостей