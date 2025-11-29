İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    • 29 noyabr, 2025
    • 13:08
    Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib

    Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Gənclər və idman naziri Çexiyada keçirilən Avropa Gimnastikasının Konqresində səs çoxluğu ilə yenidən həmin qurumun prezidenti seçilib.

    Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov ilk dəfə 2017-ci ildə sözügedən təşkilata prezident seçilib və 2018-ci ildə bu vəzifəni icra etməyə başlayıb.

    Fərid Qayıbov Gimnastika Avropa Gimnastikası
    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики
    Azerbaijan's minister of youth and sports re-elected as president of European Gymnastics

    Son xəbərlər

    13:42

    KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər

    Digər ölkələr
    13:38

    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    13:27

    "Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurub

    Fərdi
    13:19

    Accounting.Az |Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaş

    Biznes
    13:19

    Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb

    Region
    13:16
    Foto

    Laçında MDB-dən olan qonaqlar üçün şəhər gəzintisi təşkil edilib

    Digər
    13:14

    Gürcüstanın büdcə xərclərinin 13,5, gəlirlərinin isə 11,3 mlrd dollar olacağı proqnozlaşdırılır - ƏLAVƏ OLUNUB

    Region
    13:09

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturu pilotsuz katerlərin hücumu nəticəsində zədələnib

    Digər ölkələr
    13:08

    Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti