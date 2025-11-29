Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib
Fərdi
- 29 noyabr, 2025
- 13:08
Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Gənclər və idman naziri Çexiyada keçirilən Avropa Gimnastikasının Konqresində səs çoxluğu ilə yenidən həmin qurumun prezidenti seçilib.
Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov ilk dəfə 2017-ci ildə sözügedən təşkilata prezident seçilib və 2018-ci ildə bu vəzifəni icra etməyə başlayıb.
Son xəbərlər
13:42
KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilərDigər ölkələr
13:38
Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:27
"Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurubFərdi
13:19
Accounting.Az |Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaşBiznes
13:19
Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıbRegion
13:16
Foto
Laçında MDB-dən olan qonaqlar üçün şəhər gəzintisi təşkil edilibDigər
13:14
Gürcüstanın büdcə xərclərinin 13,5, gəlirlərinin isə 11,3 mlrd dollar olacağı proqnozlaşdırılır - ƏLAVƏ OLUNUBRegion
13:09
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturu pilotsuz katerlərin hücumu nəticəsində zədələnibDigər ölkələr
13:08