İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 13:13
    AFFA rəsmisi: Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır

    Azərbaycanda bəzi futbolçular oyunun gedişatına birbaşa, nəticə dəyişməsə belə təsir etməyin də manipulyasiya kimi qiymətləndirilə biləcəyini tam dərk etmirlər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA-nın Komplayns və danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsinin rəisi Naib Əsədov deyib.

    O, artıq üç aya yaxındır davam edən təlimlərin əsas məqsədindən və futbolçuları maraqlandıran məqamlardan danışıb:

    "Seminarlar mərhələli şəkildə davam edir. Təlimlər zamanı diqqət çəkən əsas məqamlardan biri futbolçuların bir hissəsinin oyunun gedişatına birbaşa, nəticə dəyişməsə belə təsir etməyin də manipulyasiya kimi qiymətləndirilə biləcəyini əvvəlcədən tam dərk etməməsi oldu. Bu da onu göstərir ki, maarifləndirmə işi vacib və zəruridir. Seminarlar məhz bu cür yanlış və natamam təsəvvürlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir".

    Təlimlərdə ən çox verilən suallara toxunan şöbə rəhbəri iştirakçıların əsasən cinayət məsuliyyəti ilə maraqlandığını qeyd edib:

    "Ən çox ünvanlanan suallardan biri təlimlərin niyə aşağı yaş qruplarını da əhatə etməsi ilə bağlıdır. Futbolçular bunun səbəblərini öyrənmək istəyirlər. Tez-tez verilən suallardan biri də bu cür təlimlərin yalnız futbolçula, yoxsa hakimlər və digər futbol subyektləri üçün də keçirilib-keçirilməməsidir. Həm futbolçuların, həm də məşqçilərin və digər klub üzvlərinin ən çox maraqlandığı məsələlərdən biri oyunların manipulyasiyasının hüquqi nəticələridir. Xüsusilə bu cür halların cinayət məsuliyyəti yaradıb-yaratmadığı ilə bağlı suallar üstünlük təşkil edir. Təlimlər zamanı bu mövzuda ümumi çərçivə izah edilir və iştirakçılara risklərin nə qədər ciddi olduğu çatdırılır".

    Hazırda əsas diqqətin Premyer Liqa, I Liqa və II Liqaya yönəldiyini deyən AFFA rəsmisi fəaliyyət dairəsinin genişlənəcəyini bildirib:

    "Təlimlər bu istiqamətdə davam etdirilir. Bununla yanaşı, region klublarına yenidən səfərlər planlaşdırılır. Həmçinin Region Liqasında çıxış edən klublar üçün də bu cür təlimlərin təşkili nəzərdə tutulub. Məqsəd bu sahədə maarifləndirməni davam etdirmək və daha geniş auditoriyanı əhatə etməkdir".

    Naib Əsədov AFFA Danışılmış oyunlar manipulyasiya Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    13:25

    Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    13:24

    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar haqlarında mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər

    Daxili siyasət
    13:17

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilir

    Maliyyə
    13:13

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    13:12

    BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    Region
    13:09
    Video

    "Baku TV"də müzakirə: Uşaqların ibadət ocaqlarına məcburi aparılması onların iradə azadlığını zədələyir

    Din
    13:08

    MM investisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsaslarını I oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    13:02

    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:58

    Aİ-nin koordinatoru: "Bu il Azərbaycanda "Enerji Günləri" keçiriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti