İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 13:12
    BBC Gürcü Arzusunun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    BBC Gürcüstanın hakim partiyası "Gürcü Arzusu" tərəfindən qaldırılan məhkəmə iddiasına münasibət bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, BBC sözçüsü açıqlamasında qeyd edib ki, televiziya şirkəti sənədli filmdə təqdim olunan jurnalistikanı dəstəkləyir:

    "Müəyyən edilmiş şikayət prosesinə uyğun olaraq, şikayətçinin suallarını artıq cavablandırdığımızı təsdiq edə bilərik. Biz BBC Eye-nin "When the Water Burns: The Fight for Georgia" sənədli filmində yer alan jurnalistikanı və Gürcüstan hakimiyyətinin Tbilisidə davam edən etirazlara verdiyi reaksiya ilə bağlı müstəqil, araşdırma reportajımızı dəstəkləyirik", – deyə BBC sözçüsü bildirib.

    Şikayət, BBC tərəfindən dərc olunmuş məqalə və sənədli filmə əsaslanır. Həmin məqalədə iddia olunur ki, Gürcüstan hökuməti 2024-cü ildə hökumət əleyhinə etirazları yatırmaq üçün kimyəvi maddələrdən istifadə edib. BBC-nin məlumatına görə, etirazçılar gözlərin yanması, nəfəs darlığı, öskürək və qusma kimi simptomlardan şikayət ediblər.

    "Gürcü Arzusu" partiyası yanvarın 15-də brifinqdə media nümayəndələrinə şikayət ərizəsini nümayiş etdirmişdi.

    Gürcüstan Gürcü Arzusu Partiyası BBC

    Son xəbərlər

    13:25

    Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    13:24

    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar haqlarında mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər

    Daxili siyasət
    13:17

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilir

    Maliyyə
    13:13

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    13:12

    BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    Region
    13:09
    Video

    "Baku TV"də müzakirə: Uşaqların ibadət ocaqlarına məcburi aparılması onların iradə azadlığını zədələyir

    Din
    13:08

    MM investisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsaslarını I oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    13:02

    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:58

    Aİ-nin koordinatoru: "Bu il Azərbaycanda "Enerji Günləri" keçiriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti