    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 13 fevral, 2026
    • 13:02
    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrdə fevralın 14-16-da gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Kəlbəcər, Goranboy, Daşkəsən, Naftalan, Bərdə, Qusar, Qobustan, Xızı, Mingəçevirdə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, o cümlədən ölkənin digər bölgələrində sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9–20.7 m/san təşkil edəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Sarı xəbərdarlıq narıncı xəbərdarlıq
