İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 13 fevral, 2026
- 13:02
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrdə fevralın 14-16-da gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Kəlbəcər, Goranboy, Daşkəsən, Naftalan, Bərdə, Qusar, Qobustan, Xızı, Mingəçevirdə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, o cümlədən ölkənin digər bölgələrində sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9–20.7 m/san təşkil edəcək.
Son xəbərlər
13:25
Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilibDigər ölkələr
13:24
Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar haqlarında mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilərDaxili siyasət
13:17
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilirMaliyyə
13:13
AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"Futbol
13:12
BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirikRegion
13:09
Video
"Baku TV"də müzakirə: Uşaqların ibadət ocaqlarına məcburi aparılması onların iradə azadlığını zədələyirDin
13:08
MM investisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsaslarını I oxunuşda qəbul edibMaliyyə
13:02
İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
12:58