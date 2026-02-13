В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветра
- 13 февраля, 2026
- 13:13
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра 14-16 февраля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В Кяльбаджаре, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Барде, Гусаре, Гобустане, Хызы, Мингячевире в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.
