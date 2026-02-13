Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветра

    Экология
    • 13 февраля, 2026
    • 13:13
    В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветра

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра 14-16 февраля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Кяльбаджаре, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Барде, Гусаре, Гобустане, Хызы, Мингячевире в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.

    Абшерон Баку погода предупреждение, Гидрометеорология
    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
    Ты - Король

    Последние новости

    13:48
    Фото

    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Армия
    13:46

    Песков: Новый раунд переговоров РФ-США-Украина пройдет на следующей неделе

    В регионе
    13:41
    Фото

    В Баку временно перекроют участок Аэропортовского шоссе из-за замены табло

    Внутренняя политика
    13:39

    Касымалиев: Ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан открывает новые возможности для Таджикистана

    В регионе
    13:37

    На Филиппинах 57 полицейских обвиняются в издевательствах над новыми сотрудниками

    Другие страны
    13:32

    ММ одобрил в I чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Финансы
    13:26

    ММ в первом чтении принял расширение оснований для изъятия земель для госнужд

    Финансы
    13:16

    ЕС предоставит 5 млн евро на проекты муниципалитетов в Азербайджане

    Энергетика
    13:15

    Законопроект о доступе к онкологической помощи в частных клиниках прошел финальное чтение в ММ

    Милли Меджлис
    Лента новостей