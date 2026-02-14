На Аэропортовском шоссе ограничено движение транспорта из-за замены табло

В Сураханском районе Баку, на шоссе в аэропорт вблизи Buta Palace, начались работы по демонтажу части металлической конструкции, на которой были установлены электронные информационно-скоростные табло, отработавшие свой эксплуатационный срок.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с проводимыми работами введено временное ограничение движения транспортных средств на участке дороги в направлении аэропорта (от аэропортовского моста) в сторону станции метро "Кёроглу". Водители, следующие из поселка Мардакян, перенаправляются на альтернативный маршрут в направлении Зыхского шоссе.

Для обеспечения удобства движения транспорта в период ограничений сотрудники дорожной полиции примут необходимые меры.