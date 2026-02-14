Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На Аэропортовском шоссе ограничено движение транспорта из-за замены табло

    Инфраструктура
    • 14 февраля, 2026
    • 01:18
    В Сураханском районе Баку, на шоссе в аэропорт вблизи Buta Palace, начались работы по демонтажу части металлической конструкции, на которой были установлены электронные информационно-скоростные табло, отработавшие свой эксплуатационный срок.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    В связи с проводимыми работами введено временное ограничение движения транспортных средств на участке дороги в направлении аэропорта (от аэропортовского моста) в сторону станции метро "Кёроглу". Водители, следующие из поселка Мардакян, перенаправляются на альтернативный маршрут в направлении Зыхского шоссе.

    Для обеспечения удобства движения транспорта в период ограничений сотрудники дорожной полиции примут необходимые меры.

    ограничение движения ремонтные работы ЦИУТ
    Лента новостей