На Аэропортовском шоссе ограничено движение транспорта из-за замены табло
Инфраструктура
- 14 февраля, 2026
- 01:18
В Сураханском районе Баку, на шоссе в аэропорт вблизи Buta Palace, начались работы по демонтажу части металлической конструкции, на которой были установлены электронные информационно-скоростные табло, отработавшие свой эксплуатационный срок.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В связи с проводимыми работами введено временное ограничение движения транспортных средств на участке дороги в направлении аэропорта (от аэропортовского моста) в сторону станции метро "Кёроглу". Водители, следующие из поселка Мардакян, перенаправляются на альтернативный маршрут в направлении Зыхского шоссе.
Для обеспечения удобства движения транспорта в период ограничений сотрудники дорожной полиции примут необходимые меры.
Последние новости
01:18
На Аэропортовском шоссе ограничено движение транспорта из-за замены таблоИнфраструктура
01:16
Франция впервые планирует вести сотрудничество с ФРГ по ядерному сдерживаниюДругие страны
00:54
Трамп заявил, что США и страны Европы ведут переговоры по ГренландииДругие страны
00:21
СМИ: В Париже неизвестный угрожал ножом жандармам у Триумфальной аркиДругие страны
23:57
СМИ: Фермеры призывают увеличить сельскохозяйственный бюджет ЕС на €500 млрд евроДругие страны
23:49
Мерц заявил, что ФРГ больше не стремится к гегемонии в ЕвропеДругие страны
23:33
Антониу Кошта отправится в очередную годовщину начала войны в Украине в КиевДругие страны
23:11
Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоровВнешняя политика
23:11