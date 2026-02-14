Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Франция впервые планирует вести сотрудничество с ФРГ по ядерному сдерживанию

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 01:16
    Франция впервые планирует вести сотрудничество с ФРГ по ядерному сдерживанию

    Париж впервые в истории намерен вести сотрудничество с Берлином по вопросу ядерного сдерживания.

    Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам французского лидера, "крайне важно по-новому выстроить роль ядерного сдерживания". "И именно поэтому мы сейчас формируем стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и с рядом европейских лидеров, чтобы понять, как можно связать нашу национальную доктрину, гарантированную и регулируемую конституцией, с конкретным сотрудничеством, совместными учениями и общими интересами безопасности", - сказал Макрон.

    Он подчеркнул, что "Франция впервые в истории делает это с Германией". "Этот диалог важен сам по себе, но еще важнее то, что он позволяет встроить ядерное сдерживание в целостный подход к обороне и безопасности", - считает Макрон.

    Эмманюэль Макрон ФРГ Франция ядерное сдерживание
    Ты - Король

    Последние новости

    01:18

    На Аэропортовском шоссе ограничено движение транспорта из-за замены табло

    Инфраструктура
    01:16

    Франция впервые планирует вести сотрудничество с ФРГ по ядерному сдерживанию

    Другие страны
    00:54

    Трамп заявил, что США и страны Европы ведут переговоры по Гренландии

    Другие страны
    00:21

    СМИ: В Париже неизвестный угрожал ножом жандармам у Триумфальной арки

    Другие страны
    23:57

    СМИ: Фермеры призывают увеличить сельскохозяйственный бюджет ЕС на €500 млрд евро

    Другие страны
    23:49

    Мерц заявил, что ФРГ больше не стремится к гегемонии в Европе

    Другие страны
    23:33

    Антониу Кошта отправится в очередную годовщину начала войны в Украине в Киев

    Другие страны
    23:11

    Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров

    Внешняя политика
    23:11

    Президент Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее

    Внешняя политика
    Лента новостей