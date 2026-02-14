Франция впервые планирует вести сотрудничество с ФРГ по ядерному сдерживанию

Париж впервые в истории намерен вести сотрудничество с Берлином по вопросу ядерного сдерживания.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам французского лидера, "крайне важно по-новому выстроить роль ядерного сдерживания". "И именно поэтому мы сейчас формируем стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и с рядом европейских лидеров, чтобы понять, как можно связать нашу национальную доктрину, гарантированную и регулируемую конституцией, с конкретным сотрудничеством, совместными учениями и общими интересами безопасности", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что "Франция впервые в истории делает это с Германией". "Этот диалог важен сам по себе, но еще важнее то, что он позволяет встроить ядерное сдерживание в целостный подход к обороне и безопасности", - считает Макрон.