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Фарид Гаибов: Мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день

Фарид Гаибов: Мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день "Отрадно, что мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день".
Индивидуальные
29 декабря 2022 г. 15:18
Фарид Гаибов: Мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день

"Отрадно, что мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте структуры.

"Декабрь является отчетным месяцем, поэтому естественно, что мы сфокусированы на спортивных итогах года. Несмотря на малое количество международных соревнований, в декабре наши спортсмены завоевали 30 медалей. В целом за год азербайджанские спортсмены завоевали 837 медалей только на официальных, авторитетных международных соревнованиях", - отметил министр.

Ф.Гаибов довел до сведения, что в течение года успехи были достигнуты как в молодежной, так и спортивной сферах: "Это, разумеется, стало возможно благодаря поручениям и постоянной поддержке президента Ильхама Алиева. В рамках "Года города Шуша" в этом году в древней культурной столице был проведен ряд международных и местных мероприятий".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "İli uğurla və sabaha inamla başa vururuq"

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