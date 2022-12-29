Фарид Гаибов: Мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день

Фарид Гаибов: Мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день

"Отрадно, что мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день".

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"Отрадно, что мы завершаем год с успехом и верой в завтрашний день". Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте структуры. "Декабрь является отчетным месяцем, поэтому естественно, что мы сфокусированы на спортивных итогах года. Несмотря на малое количество международных соревнований, в декабре наши спортсмены завоевали 30 медалей. В целом за год азербайджанские спортсмены завоевали 837 медалей только на официальных, авторитетных международных соревнованиях", - отметил министр. Ф.Гаибов довел до сведения, что в течение года успехи были достигнуты как в молодежной, так и спортивной сферах: "Это, разумеется, стало возможно благодаря поручениям и постоянной поддержке президента Ильхама Алиева. В рамках "Года города Шуша" в этом году в древней культурной столице был проведен ряд международных и местных мероприятий". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook