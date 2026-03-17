Евлах выбран "Спортивной столицей" Азербайджана на 2027 год.

Как сообщает Report, презентации городов-кандидатов состоялись на заседании коллегии Министерства молодежи и спорта.

По итогам голосования статус спортивной столицы получил город Евлах.

В рамках данного статуса в течение года в городе планируется проведение различных спортивных мероприятий.