Евлах выбран "Спортивной столицей" Азербайджана на 2027 год
Индивидуальные
- 17 марта, 2026
- 16:07
Евлах выбран "Спортивной столицей" Азербайджана на 2027 год.
Как сообщает Report, презентации городов-кандидатов состоялись на заседании коллегии Министерства молодежи и спорта.
По итогам голосования статус спортивной столицы получил город Евлах.
В рамках данного статуса в течение года в городе планируется проведение различных спортивных мероприятий.
16:07
Евлах выбран "Спортивной столицей" Азербайджана на 2027 годИндивидуальные
16:06
