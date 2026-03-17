Yevlax 2027-ci il üçün Azərbaycanın "İdman Paytaxtı" seçilib
- 17 mart, 2026
- 16:04
Gənclər və İdman Nazirliyinin 17 mart tarixli Kollegiya iclasında 2027-ci il üçün "İdman Paytaxtı" müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, namizəd şəhərlərin təqdimatlarından sonra keçirilən səsvermənin nəticələrinə əsasən, Yevlax şəhəri gələn il üçün ölkənin "İdman Paytaxtı" seçilib.
Qeyd edək ki, bu status çərçivəsində il ərzində şəhərdə müxtəlif idman tədbirlərinin təşkili nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
16:49
İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
16:46
AYNA: Bakının Tbilisi prospektində "cib" tipli zolaqlar salınacaqİnfrastruktur
16:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"Futbol
16:41
Azərbaycan daha bir ölkədən elektromobil tədarük etməyə başlayıbBiznes
16:39
Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıbRegion
16:34
"Mingəçevir" Orxan Sadıqlı ilə yollarını ayırıbFutbol
16:28
Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:26
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıbİKT
16:22