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    Еще два азербайджанских боксера одержали победу на ЧЕ по боксу в Софии

    Индивидуальные
    • 19 сентября, 2026
    • 10:19
    Еще два азербайджанских боксера одержали победу на ЧЕ по боксу в Софии

    Еще два азербайджанских боксера одержали победу на чемпионате Европы по боксу в Софии.

    Как сообщает Report, во второй день соревнований Мухаммедали Аширалиев (60 кг) в 1/16 финала встретился с Эдгарасом Скурделисом (Литва).

    Боксер одержал победу единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). В следующем раунде - 21 сентября - он встретится с Айдером Абдураимовым (Украина).

    Малик Гасанов (65 кг) также начал чемпионат Европы с победы. В первом бою он одержал победу над Билге Каганом Канлы (Турция) - 5:0 (30:25, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Гасанов в 1/8 финала встретится с Руменом Руменовым (Болгария). Встреча состоится 20 сентября.

    Отметим, что соревнования завершатся 25 сентября.

    Чемпионат Европы по боксу
    Azərbaycanın daha 2 boksçusu Avropa çempionatında mərhələ adlayıb
    Two more Azerbaijani boxers win at European Boxing Championships in Sofia

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