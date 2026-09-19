Еще два азербайджанских боксера одержали победу на ЧЕ по боксу в Софии

Еще два азербайджанских боксера одержали победу на чемпионате Европы по боксу в Софии.

Как сообщает Report, во второй день соревнований Мухаммедали Аширалиев (60 кг) в 1/16 финала встретился с Эдгарасом Скурделисом (Литва).

Боксер одержал победу единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). В следующем раунде - 21 сентября - он встретится с Айдером Абдураимовым (Украина).

Малик Гасанов (65 кг) также начал чемпионат Европы с победы. В первом бою он одержал победу над Билге Каганом Канлы (Турция) - 5:0 (30:25, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Гасанов в 1/8 финала встретится с Руменом Руменовым (Болгария). Встреча состоится 20 сентября.

Отметим, что соревнования завершатся 25 сентября.