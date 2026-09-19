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    Azərbaycanın daha 2 boksçusu Avropa çempionatında mərhələ adlayıb

    Fərdi
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:07
    Azərbaycanın daha 2 boksçusu Avropa çempionatında mərhələ adlayıb

    Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən boksçular arasında Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin daha iki üzvü qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumaıtna görə, yarışın ikinci günündə Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) 1/16 finalda Edqaras Skurdelislə (Litva) döyüşüb.

    Boksçu hakimlərin yekdil qərarı ilə qalib gəlib – 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). O, ikinci cəhdində – sentyabrın 21-də ilk mərhələdən azad olan Ayder Abduraimovla (Ukrayna) qüvvəsini sınayacaq.

    Malik Həsənov (65 kq) da Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb. Təmsilçimiz ilk döyüşündə Bilge Kağan Kanlıdan (Türkiyə) güclü olub – 5:0 (30:25, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Həsənov 1/8 finalda ilk mərhələdən azad olan Rumen Rumenovla (Bolqarıstan) münasibətinə aydınlıq gətirəcək. Görüş sentyabrın 20-nə təsadüf edəcək.

    Qeyd edək ki, yarışa sentyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Boks üzrə Avropa çempionatı Məhəmmədəli Aşırəliyev Malik Həsənov
    Еще два азербайджанских боксера одержали победу на ЧЕ по боксу в Софии
    Two more Azerbaijani boxers win at European Boxing Championships in Sofia

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