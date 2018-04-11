Джебраил Гасанов: На Кубке мира в США судьи поступили несправедливо в отношении наших спортсменов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые члены нашей команды столкнулись с судейской несправедливостью на Кубке мира в Айове".

Об этом сказал Report член сборной команды Азербайджана, чемпион Европы по вольной борьбе Джебраил Гасанов.

Комментируя свое поражение в финальной схватке, борец сказал:

"В решающем поединке я провел прием, который судьи оценили 2-мя балами, вместо 4-х. На последних секундах я опять провел 2-бальный прием, но судьи решили отдать очки моему сопернику. Несправедливость была не только в отношении меня, но и других спортсменов. Для нас это большой успех перед чемпионатом Европы. В последний раз мы второе место занимали в 2012 году. На Чемпионате Европы сделаем все возможное", - сказал Гасанов.

Напомним, сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на Кубке мира в США, одержав победу над командами Кубы, Казахстана и Монголии, уступив лишь в финале турнира хозяевам ковра американцам со счетом 6:4.