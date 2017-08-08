Джамал Тагиев: Эффективная тренировка и правильная тактика позволили нам победить

© Report.az

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "Хотя Majestic Warrior выиграл на всех 8 соревнованиях, на которых выступал, ни один турнир не проходит для нас легко. Потому что этот конь британской породы прибыл из Германии, но соперники тоже прибыли из таких стран, как Англия, Франция, Бельгия. Поэтому все соревнования были трудными. Своими тренировками мы приложили все усилия для победы".

Об этом Report заявил главный тренер Меджида Мамедова, победившего в турнире "Большое Бакинское дерби" с конем Majestic Warrior, Джамал Тагиев.

Он отметил, что победу на "Большом Бакинском дерби" они завоевали благодаря правильной тактике: "Мы ожидали более стремительного хода соревнования. Однако погодные условия помешали этому. Если на одном турнире участвуют 3-5 хороших лошадей, главным вопросом становится выбор правильной тактики. На расстоянии 2400 метров ситуация такова, что лошадь до финиша не может идти на одной скорости. Эффективная тренировка и правильная тактика позволили нам победить. Хотя Majestic Warrior победил во всех соревнованиях, где участвовал, он вел борьбу с разными соперниками. У нас нет постоянных соперников".

Работающий в конноспортивном клубе Buta Golden Дж.Тагиев отметил, что с 2018 года Majestic Warrior будет выступать на международных соревнованиях: "Руководство клуба создало для нас нужные условия. Они не жалеют помощи в размещении лошадей, тренировочном процессе, выгуле и питании. Majestic Warrior наш лучший скакун, мы не хотим его резко нагружать. Он будет выводиться на международные соревнования после того, как окрепнет на местных турнирах. Ему всего три года. Дай Бог, со следующего года будет вывозиться за пределы страны".

Отметим, что Джамал Тагиев является внуком первого профессионального жокея Азербайджана Али Тагиева, который представил королеве Великобритании Елизавете II карабахского скакуна по кличке Заман в подарок на 30-летний юбилей от руководителя СССР Никиты Хрущева. В 2012 году в связи с 50-летием прихода к власти Елизаветы II он был приглашен в Лондон и продемонстрировал королеве 3-х карабахских скакунов.