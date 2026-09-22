Два боксера из Азербайджана вышли в следующий этап чемпионата Европы

В пятый день чемпионата Европы, проходящего в столице Болгарии Софии, еще 2 боксера сборной Азербайджана одержали победу.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, выступающий в весовой категории 70 кг Наби Искендеров в четвертьфинале встретился с Калманом Ханко (Венгрия).

Спортсмен одержал победу и в своем 3-м бою подряд - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Выйдя в полуфинал, Искендеров обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Его соперником на пути к финалу станет Джон Макконнелл (Ирландия).

Саидджамшид Джафаров (75 кг) в 1/8 финала встретился с Муксимом Абдуллой (Германия). Призер чемпионата мира выиграл все 3 раунда в свою пользу и в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). В следующем поединке он померится силами с Кевином Скоттом (Швеция).

Оба поединка состоятся 23 сентября.

Отметим, что соревнования завершатся 25 сентября.