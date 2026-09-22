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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Два боксера из Азербайджана вышли в следующий этап чемпионата Европы

    Индивидуальные
    • 22 сентября, 2026
    • 10:50
    Два боксера из Азербайджана вышли в следующий этап чемпионата Европы

    В пятый день чемпионата Европы, проходящего в столице Болгарии Софии, еще 2 боксера сборной Азербайджана одержали победу.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, выступающий в весовой категории 70 кг Наби Искендеров в четвертьфинале встретился с Калманом Ханко (Венгрия).

    Спортсмен одержал победу и в своем 3-м бою подряд - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Выйдя в полуфинал, Искендеров обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Его соперником на пути к финалу станет Джон Макконнелл (Ирландия).

    Саидджамшид Джафаров (75 кг) в 1/8 финала встретился с Муксимом Абдуллой (Германия). Призер чемпионата мира выиграл все 3 раунда в свою пользу и в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). В следующем поединке он померится силами с Кевином Скоттом (Швеция).

    Оба поединка состоятся 23 сентября.

    Отметим, что соревнования завершатся 25 сентября.

    Чемпионат Европы по боксу
    Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatında növbəti mərhələyə yüksəlib
    Two Azerbaijani boxers advance to next stage of European Championship

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