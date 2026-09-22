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    Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatında növbəti mərhələyə yüksəlib

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:13
    Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatında növbəti mərhələyə yüksəlib

    Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatının beşinci günündə Azərbaycan millisinin daha 2 boksçusu qələbə qazanıb.

    "Report" Azərbaycan Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 70 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nəbi İsgəndərov 1/4 finalda Kalman Hankonu (Macarıstan) sınağa çəkib.

    İdmançı ardıcıl 3-cü döyüşündən də qalib ayrılıb – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). N.İsgəndərov yarımfinala yüksəlməklə özü üçün azı bürünc medalı da təmin edib. Onun finala gedən yolda rəqibi Con Makkonnell (İrlandiya) olacaq.

    Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) 1/8 finalda Muksim Abdullayla (Almaniya) üz-üzə gəlib. Dünya çempionatının mükafatçısı hər 3 raundu xeyrinə bitirib və yekunda 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə qələbə qazanıb. O, növbəti görüşündə Kevin Skottla (İsveç) qüvvəsini sınayacaq.

    Hər iki döyüş sentyabrın 23-də keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, yarışa sentyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Nəbi İsgəndərov Səidcəmşid Cəfərov Boks üzrə Avropa çempionatı Azərbaycan Boks Federasiyası
    Два боксера из Азербайджана вышли в следующий этап чемпионата Европы
    Two Azerbaijani boxers advance to next stage of European Championship

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