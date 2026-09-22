Два азербайджанских дзюдоиста взяли золото ЧМ в Сараево

Члены сборной Азербайджана завоевали две золотые медали на чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, Бабек Гаджиев (60 кг) и Мовлуд Миралиев (100 кг) взяли золото мирового первенства в возрастной категории M5.

Отметим, что оба дзюдоиста стали 4-кратными чемпионами турнира среди ветеранов.

Ранее Мамедали Мехтиев (100 кг) завоевал золото, Абульфат Исмаилов (60 кг), Махир Аббасов (81 кг), Джошгун Абдуллаев (90 кг), Шихраджаб Шихмурадов, Ахмед Мамедов (оба - 73 кг) и Анар Агаев (90 кг) - бронзовые медали.

Таким образом, азербайджанские спортсмены завоевали на мировом первенстве девять медалей, в командном зачете сборная Азербайджана занимает 6-е место среди 65 стран.