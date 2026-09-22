Azərbaycanın veteran cüdoçuları dünya çempionatında daha iki qızıl medal qazanıblar
- 22 sentyabr, 2026
- 21:34
Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatında Azərbaycan komandasının aktivinə daha 2 qızıl medal əlavə olunub.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, M5 yaş kateqoriyasında Babək Hacıyev (60 kq) və Mövlud Mirəliyev (100 kq) bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq dünya çempionu adını qazanıblar.
Hər iki cüdoçu karyerasında dördüncü dəfə veteranlar arasında mundialın qızıl medalına sahib çıxıb.
Daha əvvəl Məmmədəli Mehdiyev (100 kq) qızıl, Əbülfət İsmayılov (60 kq), Mahir Abbasov (81 kq), Coşqun Abdullayev (90 kq), Şıxrəcəb Şıxmuradov, Əhməd Məmmədov (hər ikisi 73 kq) və Anar Ağayev (90 kq) isə bürünc medala yiyələniblər.
Beləliklə, Azərbaycan komandasının dünya çempionatında qazandığı medalların sayı 9-a çatıb – 3 qızıl və 6 bürünc. Yığma hazırda 65 ölkə arasında 6-cı pillədə qərarlaşıb.