Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в Сербии

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2025
    • 21:26
    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в Сербии

    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал чемпионата мира U-23, проходящего в городе сербском Нови-Саде.

    Как сообщает Report, сегодня стартовали соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57, 70, 79 и 125 кг.

    Мухаммедали Ализаде (57 кг) уступил узбекскому спортсмену Нодирбеку Джуманазарову – 0:10.

    Кянан Гейбатов (70 кг) одолел канадца Коула Когиля (10:0), бельгийца Мухаммада Абдурахманова (10:0), армянина Давита Маргаряна (туше) и американца Питера Дюка (14:4), выйдя в финал. В решающем поединке он встретится с иранцем Синой Халили.

    Фарид Джаббаров (79 кг), хотя и выбил из борьбы швейцарца Умара Мавлаева (3:1), в 1/8 финала проиграл казахстому борцу Ерхану Абилю со счетом 0:5.

    Хетаг Карсанов (125 кг) одержал уверенную победу над белорусом Павлом Цятлавой (12:2) и египтянином Абдельрахманом Шейатаном (11:0), после чего одолел турка Хакана Бюйюкчингила – 7:5. В полуфинале Карсанов не оставил никаких шансов американцу Даниелю Эррере – 12:2. В решающем поединке он встретится с иранцем Абольфазлом Неджадом.

    Финальные поединки состоятся 26 октября.

    вольная борьба чемпионат мира Нови-Сад
    Фото
    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Последние новости

    21:43

    При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадали

    Другие страны
    21:26
    Фото

    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в Сербии

    Индивидуальные
    21:11

    СМИ: Сегодня ХАМАС может вернуть тела еще двух израильских заложников

    Другие страны
    20:54

    Вице-премьером Вьетнама впервые стала женщина

    Другие страны
    20:46

    В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    20:38

    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    20:37

    ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

    Другие страны
    20:22
    Фото

    Установлены личности участников ДТП в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:14

    Глава Центробанка: Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

    Другие страны
    Лента новостей