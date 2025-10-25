Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в Сербии

Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал чемпионата мира U-23, проходящего в городе сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report, сегодня стартовали соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57, 70, 79 и 125 кг.

Мухаммедали Ализаде (57 кг) уступил узбекскому спортсмену Нодирбеку Джуманазарову – 0:10.

Кянан Гейбатов (70 кг) одолел канадца Коула Когиля (10:0), бельгийца Мухаммада Абдурахманова (10:0), армянина Давита Маргаряна (туше) и американца Питера Дюка (14:4), выйдя в финал. В решающем поединке он встретится с иранцем Синой Халили.

Фарид Джаббаров (79 кг), хотя и выбил из борьбы швейцарца Умара Мавлаева (3:1), в 1/8 финала проиграл казахстому борцу Ерхану Абилю со счетом 0:5.

Хетаг Карсанов (125 кг) одержал уверенную победу над белорусом Павлом Цятлавой (12:2) и египтянином Абдельрахманом Шейатаном (11:0), после чего одолел турка Хакана Бюйюкчингила – 7:5. В полуфинале Карсанов не оставил никаких шансов американцу Даниелю Эррере – 12:2. В решающем поединке он встретится с иранцем Абольфазлом Неджадом.

Финальные поединки состоятся 26 октября.